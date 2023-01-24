Pamukova'da 300 vatandaşa sağlık taraması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi ‘Sağlık Sokağı’ projesiyle vatandaşlara sağlık hizmeti götürüyor. Sağlık sokağının yeni durağı Pamukova Gökgöz ve Turgutlu oldu. Sağlık sokağında, vatandaşların genel sağlık taramaları ve ölçümleri yapılıp, kanser türleri ve göz sağlığıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk tarama ve bilinçlendirme çalışmalarını Pamukova’nın Gökgöz ve Turgutlu mahallelerinde gerçekleştirdi. 300 vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp merkezi, Öğrenci Hemşireler, Sakarya Optisyen- Gözlükçüler Odası ve Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odası Genç Optisyenler Komisyonu yer aldı. Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün sağlık sokağını ziyaret edip bilgi aldı.

Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yapılan açıklamada kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapılıp, “300 vatandaşımızın şeker, nabız, tansiyon ve satürasyon ölçümlerini gerçekleştirdik. Bağırsak kanseri, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri olmak üzere birçok kanser türünde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yaptık. Tamamı ücretsiz olan taramaların yanı sıra ücretsiz gözlük bakımı, renk körlüğü ve görme keskinliği testleri gerçekleştirildi. Göz ve görme sağlığı ile alakalı bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı” denildi.