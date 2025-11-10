Pamukova'da 6 farklı güzergah şimdi yepyeni yüzüyle

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova kırsal mahallerinde başlattığı 16 kilometrelik sıcak asfalt serim çalışması çerçevesinde Mekece, Fevziye, Eğriçay, Şeyhvarmaz ve Hayrettin’e yaptığı dokunuşla yepyeni bir yüz kazandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin caddelerini, grup yollarını, sokaklarını ve ihtiyaç görülen her yeri yeni yüzüne kavuşturmaya devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri şehir merkezi ve 16 ilçede sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Pamukova’da toplam 16 kilometrelik asfalt seferberliği kapsamında Mekece, Fevziye, Eğriçay, Şeyhvarmaz ve Hayrettin’in yollarını tablo gibi işleyen ekipler, son olarak Cihadiye Mahallesi’nde işleme başladı. İlçe merkezine ve şehir merkezine ulaşım için kritik bir geçiş görevi gören 6 mahallenin yolları yakında sil baştan yenilenmiş şekilde yeniden hizmete sunulacak. Yapılan çalışmalar çerçevesinde tüm grup yolları adeta tablo gibi işlendi.