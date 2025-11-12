Pamukova ulaşımı için yeni dönem

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova kırsal mahallerinde başlattığı 16 kilometrelik sıcak asfalt serim çalışması çerçevesinde Mekece, Fevziye, Eğriçay, Şeyhvarmaz, Hayrettin ve Cihadiye mahallerine yaptığı dokunuşla yepyeni bir yüz kazandırdı. Bölge sakinleri, çalışmalar dolayısıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunu iyi bir şekilde değerlendirerek ilçelerde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kaynarca ilçesi ile başlayan seri sıcak asfalt çalışmaları Söğütlü, Kocaali, Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde gerçekleştirilmişti. Ekipler şu anda ise Karasu, Hendek, Akyazı ve Pamukova’da eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ediyor. Başkan Yusuf Alemdar’ın Pamukova kırsalı için müjdesini açıkladığı 16 kilometrelik sıcak asfalt çalışması da yoğun bir mesaiyle sürüyor. İlçe belediyesi, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından talep edilen yolların asfaltlanması ile metrajın artması bekleniyor.

Mahallelerinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarından büyük memnuniyet duyan vatandaşlar, yolların uzun süredir bozuk olduğunu ancak sabırla beklediklerini belirterek yapılan hizmetten dolayı teşekkür ettiler. Muhtarlar ve vatandaşlar, yeni asfaltla ulaşımın kolaylaştığını, toz ve çamurdan kurtulduklarını, yolların artık "sağlam" ve "E-5 karayolu konforunda" olduğunu dile getirdi. Evlerinin önüne kadar asfalt gelen mahalle sakinleri, çalışmanın hem yaşam kalitelerini hem de ulaşım güvenliğini artırdığını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de ulaşım konforunu artırmak için yatırımlarına devam ediyor.