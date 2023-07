Panasonic Electric Works Türkiye çalışanları Life Fest organizasyonunda buluştu

Panasonic Electric Works Türkiye, çalışanlarına yönelik olarak her yıl gerçekleştirdiği geleneksel piknik organizasyonu kapsamında, yaklaşık bin 400 kişinin katılımıyla etkinlik düzenledi.

Life Fest piknik organizasyonunda Panasonic Electric Works Türkiye’nin çalışanları ve aileleri önemli birlikteliğe imza attı. Ünlü sanatçılar Ümit Besen ve Pamela’nın da sahne aldığı Life Fest 2023 Piknik Organizasyonu’na Şirket Başkanı Takeuji Kazuhiro, Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanlar katılım gösterdi.

“Ürünlerden önce insanlar”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü Kenan Soral, “Life Fest Piknik Organizasyonumuza hepiniz hoş geldiniz, katılımınız için sizlere ve değerli ailelerinize çok teşekkür ederim. Evet, bugün yaklaşık bin 400 kişi ile bir aradayız. Bu harika tablo, Panasonic iş felsefesinde yer alan ‘Ürünlerden Önce İnsanlar’ yaklaşımı da bu inancımızı pekiştiriyor. İçinde bulunduğumuz çağın bir yansıması olarak yaşadığımız büyük dönüşüm, ‘kolektif aklı’ önceleyen ve güçlü bir kurum kültürü inşa ederek işveren markası konusunda fark oluşturan şirketlerin önemini hiç olmadığı kadar artırdı. Panasonic Electric Works Türkiye İK ve Kurumsal İletişim Departmanı olarak, bu yaklaşımdan hareketle başlattığımız dönüşüm yolculuğumuzda, çalışanların mutluluğunu, iyimserlik duygularını ve coşkularını artırmak ana odağımız haline geldi. Herkesin parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğu bir şirket kültürüne sahip olmak gerçekten çok önemli. Panasonic Global tarafından yapılan çalışan anketi sonuçlarına göre bir önceki yıla oranla çalışan mutluluğunda yüzde 15’lik bir artış sağlayan şirketimiz, marka sloganı ‘Live Your Best’ yaklaşımı ve ‘Önce İnsan’ odaklı İK yönetim prensibi ile oluşturulan pek çok yenilikçi uygulamayı hayata geçirmesinin ardından, Uluslararası Happy Place to Work organizasyonunun yürüttüğü ‘Happy Workplaces - Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Araştırması’ çerçevesinde ‘Olağanüstü Çalışan Deneyimi’ sertifikasını ve ödülünü almaya hak kazandı” şeklinde konuştu.

Şirket Başkanı Takeuji Kazuhiro ise çalışanlara yönelik olarak yaptığı konuşmada, “Sizlerden, bu büyük ve güçlü ailenin birer üyesi olarak göstermiş olduğunuz özveriyi ve ‘adapt to the change’ anlayışımızı yansıtan ekip ruhunu daima korumanızı rica ediyorum. Her gün bir önceki günden daha başarılı olmak için birbirimize destek olmalı ve birbirimizi daima yüreklendirmeliyiz. Panasonic’in ‘Live Your Best’ marka vaadi çerçevesinde, ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmaya ve yaşam alanları için müşterilerimize ‘yenilikçi ürün ve çözümler’ sunmaya odaklanalım. Her geçen gün daha iyisini başaralım. Değişime ve dönüşüme hızlı adapte olalım. Tüm bu konularda hepinizin elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Hepinizi çok seviyor ve önemsiyorum” dedi.

109 ödül sahibini buldu

Life Fest Piknik Organizasyonu, açılış konuşmalarının ardından, Kıdem Teşvik Ödülleri’nin sunulması ile devam etti. Bu kapsamda 5, 10, 15, 20, 25 ve 35. yıllarını dolduran 109 çalışana ve eşlerine şirketin üst yönetimi tarafından birer plaket ve teşekkür sertifikası takdim edildi. Organizasyonda ayrıca, Takım Çalışması, İş Sağlığı ve Güvenliği ile 5S Ödülleri sahiplerini buldu. Konuklar, Panasonic çalışanlarının yer aldığı müzik grubunun ardından sahne alan Ümit Besen ve Pamela ile sayısız aktivite eşliğinde doyasıya eğlenerek, güzel bir hafta sonu geçirdi.