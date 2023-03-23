Panasonic Electric Works Türkiye, Dünya Saati etkinliğinin ülkemizdeki ana sponsoru oldu

Panasonic Electric Works Türkiye, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen Dünya Saati etkinliğinin Türkiye’deki ana sponsoru oldu.

Panasonic Electric Works Türkiye, bu seneki Dünya Saati etkinliğinde WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’nın “Yeşil İyileşme” seferberliği çağrısına katılıyor. Bu kapsamda 25 Mart Cumartesi saat 20:30’da düzenlenecek Dünya Saati etkinliği öncesi, dunyasaati.org/ web sitesinden deprem bölgelerinin doğayla uyumlu yaşam alanlarının ayağa kaldırılması için imza verilebileceği belirtildi.

Işıklar depremde hayatını kaybedenler için kapatılacak

Bu sene Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu acı ile karşılanan Dünya Saati etkinliğinde ışıklar bu kez 1 saatliğine depremden hayatını kaybeden vatandaşlar için kapatılacak. Bu sene depremin oluşturduğu tahribatın bir kez daha yaşanmaması için Yeşil İyileşme mottosuyla 25 Mart Cumartesi saat 20:30’da gerçekleşecek olan etkinlik, şehirlerin iklim krizinden kaynaklanan doğal afetlere ve depremlere dirençli olarak ayağa kaldırılması için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

“Daha sağlıklı ve güvenli bir gelecek için doğayı karşımıza değil yanımıza alma zamanı”

İnsanlar için "Daha iyi bir yaşam" hedefiyle faaliyetlerini yürüttüklerini ifade eden Panasonic Electric Works Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü Kenan Soral, “Bu sene 10’uncu kez Dünya Saati etkinliğinin ana sponsorluğunu üstlendik. Şirket olarak "Daha iyi bir yaşam" hedefimizle örtüşen bu değerli etkinlikte bu sene hala acısı içimizde taze olan deprem konusunda farkındalık oluşturmak, hayatlarını kaybedenleri anmak istedik. Bu nedenle de depremden etkilenen bölgelerin afetlere dirençli ve doğaya uyumlu bir şekilde yeniden inşa edilebilmesi için “Yeşil İyileşme” seferberliği çağrısına katıldık. Yeşil İyileşme seferberliği, sağlıklı bir gelecek için ekolojik altyapıyı tahrip eden planlar yerine sürdürülebilir, doğayla uyumlu, afetlere dirençli yaşam alanları kurmak demek. Kentlerimizin deprem, kuraklık veya sel gibi afetlere karşı dirençli olması bilime dayalı, sürdürülebilirlik prensiplerini benimseyen planlamayla mümkün. Bu önemli çağrıyı desteklememize vesile olan WWF-Türkiye’ye uzun soluklu iş birlikleri için de teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.