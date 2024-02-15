Panasonic'ten yeni nesil yangın algılama sistemleri

Panasonic Electric Works Türkiye’nin sunduğu yangın algılama çözümlerinin, sadece yangınları tespit etmekle kalmayıp, acil durumlarda güvenli yönlendirmeler yaptığı duyuruldu.

Yangın algılama çözümleri alanında önemli deneyime sahip olan ve 15 binin üzerinde kurulum gerçekleştiren Panasonic’in geliştirdiği teknolojilerin, yangınları tespit konusundaki başarı oranlarının yanı sıra, acil durumlarda en güvenli yönlendirmeleri sağlayarak birinci sınıf koruma sunduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin yangın algılama çözümleri, yüksek doğruluk ve düşük yanlış uyarı oranlarıyla fark oluştururken, düşük kurulum maliyetini çarpıcı güvenilirlik düzeyi ile birleştiriyor, ayrıca kolay kurulum ve bakım imkanları sayesinde son kullanıcının karşılaşacağı tüm maliyetleri sistem ömrü boyunca minimize ediyor. Panasonic Electric Works Türkiye’nin yeni nesil yangın algılama sistemi EBLOne, modern ve estetik tasarımıyla dikkat çekerken sezgisel arayüzü, uygulama tabanlı menü sistemi, otomatik kurulum özellikleriyle kurulum ve bakım işlemlerini kolaylaştırarak, güvenlik sistemlerindeki standartları bir üst seviyeye taşıyor.

Kompakt boyutu ve modern tasarımı ile butik otellerden, küçük sanayi tesislerine ve okullara kadar birçok farklı ortamda kullanım için uygun olan EBLOne, renkli dokunmatik ekran ve entegre durum LED’leriyle kullanıcı dostu bir arayüz sunarak günlük işlemleri kolaylaştırıyor.

Yangın algılama çözümleri konusundaki güçlü uzmanlığını farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle birleştiren Panasonic, veri merkezlerinden lojistik sektörüne, sağlık kurumlarından eğitim alanına kadar geniş bir yelpazede kullanım seçenekleri sunuyor.