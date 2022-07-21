Panasonic Yaz Okulu'nda, çalışan çocukları hem eğlendiler hem öğrendiler

İnsan kaynakları ve çalışan motivasyonu konusunda fark yaratan uygulamaları ile dikkat çeken Panasonic Electric Works Türkiye, “Önce İnsan” ilkesini yaşatmayı sürdürüyor. Şirket bu yaklaşımdan hareketle hayata geçirdiği ve çalışanlarının çocuklarına sportif aktivitelerle bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Yaz Okulunun kapanış törenini geniş katılımlı bir organizasyon ile gerçekleştirdi. Şirket Başkan Yardımcıları Takayuki Okada, Koji Sakamoto ve Mutlu Kutlu’nun yanı sıra yöneticiler, çalışanlar ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşen kapanış programında, öğrencilerin gerçekleştirdiği kapanış gösterisi büyük ilgi gördü.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Yaz Okuluna katılan çocuklar Sancaktepe Trafik Eğitim Parkı’nda trafik kurallarını öğrendiler. Ayrıca günlük hayatta kritik öneme sahip ev kazalarına karşı nasıl korunabileceklerini de ayrı bir programda uzman eğitmenlerden aldıkları bilgilerle öğrendiler. Çağımızın önemli bir sorunu olan internette güvenli kalma konusunda da eğitim alan çocuklar, çevreye yönelik farkındalıklarını da yine özel bir programda artırdılar ve öğrendiklerini resmettiler. Sinema gününün yanı sıra voleybol, basketbol, badminton gibi sportif faaliyetlere ek olarak birçok eğlence aktivitesine katılan çocuklar dolu dolu bir yaz okulu deneyimledi. Ayrıca ebeveynlerinin çalışma alanlarını da tesis turu ile görme imkanı buldular. Yaz okulu kapanış töreninde, 2022 Yaz Okulu Hatırası olarak sunulan madalyalarla birlikte okul çantası ve kırtasiye seti çocuklara armağan edildi.

“Amacımız çocuklarımızı ödüllendirmek, aynı zamanda farkındalık kazandırmak”

Çalışanlarına verdikleri değeri, onların iş ve özel yaşamlarına katkı sunan projelerle desteklediklerini vurgulayan Panasonic Electric Works Türkiye Başkan Yardımcısı Mutlu Kutlu, çalışanların mutluluk ve motivasyonlarına katkı sunmanın en temel yolunun güçlü bir kurum kültürü oluşturarak takım ruhu ile çalışmaktan geçtiğine inandıklarını belirterek, “Panasonic’in yedi temel ilkesi çerçevesinde kurum kültürümüzü destekleyen çalışan odaklı yaklaşımımız ile üst yönetimimiz, yöneticilerimiz ve ekibimizle birlikte iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Çalışanlarımızın bağlılığı, motivasyonu, mutluluğu ve verimliliği için hayata geçirdiğimiz uygulama ve projelere dair başarılı iş sonuçlarını, insan odaklı kurum kültürümüzü inşa eden yapı taşları olarak görüyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ve çalışma arkadaşlarımızın çocuklarının yaz tatillerine değer katmayı ve onları mutlu etmeyi hedeflediğimiz Yaz Okulu programımız da bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz organizasyonların en önemlileri arasında yer alıyor. Amacımız çocuklarımızı ödüllendirmek, aynı zamanda farkındalık kazandırmak”