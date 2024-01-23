Panasonic yeni ürününü tanıttı

Panasonic Electric Works Türkiye, yeni ürünü Karre 55’i satışa sunacak.

Panasonic Electric Works Türkiye, yeni ürünü Karre 55’i tanıttı. Karre 55 serisinin formu ve tasarımı yenilendi. Öte yandan ürün, renk seçenekleri ve yumuşak dokusu ile öne çıkıyor. Verilen bilgiye göre; hem yeni nesil LED lambalar hem de konvansiyonel lambalar için dim özelliği sunan Panasonic Universal Dimmer, Alman tipi kasa ve modüler tasarımıyla kolay montaj imkânı verirken nötr gerektirmeyen bağlantı özelliğiyle de standart anahtarlarla değiştirilebiliyor.

Universal Dimmer aynı zamanda merkezi ve gecikmeli anahtar fonksiyonları, light anahtar ile birden fazla noktadan kontrol edilebilme, akkor, halojen ve yeni nesil LED lambalar ile uyumluluk özelliklerini barındırıyor.

Ürün; akıllı telefon, tablet, bluetooth kulaklık ve hoparlör gibi sık şarj ihtiyacı olan kablosuz elektronik cihazlar için ekstra güç adaptörü gerekmeden ve prizleri meşgul etmeden kullanıcılara optimum şarj edebilme imkânı sunuyor.

Hareket algılayıcı seçeneği de bulunan üründe, sekiz metreye varan algılama mesafesi ve 180 derece görüş açısı bulunuyor. Güvenlik ve konforu bir araya getiren dedektör, 10 saniyeden 20 dakikaya kadar kullanıcı tarafından ayarlanabilen açık kalma süresi ve ortam ışığı algılama (25-500 Lux) özelliği ile gereksiz aydınlatma kullanımının önüne geçiyor. Dedektörün görüş alanı, birincil cihaza ikincil cihazlar bağlanabilme özelliği sayesinde ihtiyaca göre artırılabiliyor.

Ürün, yenilenmiş tasarımı ile programlanabilir jaluzi anahtarı seçeneği de barındıracak. Rüzgâr ve yağmur sensörü aracılığıyla jaluzilerin değişen hava koşullarında otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayan programlanabilir jaluzi anahtarı, ekstra geniş ekranıyla öne çıkıyor.