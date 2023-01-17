Panayır Camisi Ramazan ayı öncesinde ibadete açılacak

Yaklaşık iki yıl önce temeli atılan ve tamamlanma aşamasına gelen Gölcük Panayır Camii, Ramazan ayı öncesi ibadete açılmaya hazırlanıyor.

Gölcük’te 21 Haziran 2021 tarihinde hafriyat çalışmaları başlayan ve 6 Haziran 2021 tarihinde de temeli atılan Panayır Camisi inşaatı, tamamlanma aşamasına geldi. Halılarının serilmesi, avizenin takılması ile cami, Ramazan ayı öncesi tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de camiye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Panayır Camii inşasının bitmek üzere olduğunu söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Temelini attığımız Panayır Camisi inşaatımız Allah’ın izni ve inayetiyle tamamlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, Panayır Camisi’nin projesini çizen Gölcük Belediyesi meclis üyesi Sedat Kul’a, Panayır Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İhsan Özer’e, Panayır Mahallesi muhtarı Kadir Atasoy’a ve hayırsever hemşehrilerime yardım ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Panayır Camisi mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.