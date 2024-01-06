Pandemi döneminde salgından etkilenen sanatçıları fotoğrafladı

Üniversite yıllarında başladığı fotoğrafçılık hobisini profesyonel hayata taşıyan Ersin Şahin, pandemi döneminde zor bir dönem geçiren sanatçıları fotoğrafladı. Ersin Şahin’in objektifinden yansıyan 39 sanatçının siyah beyaz fotoğrafları 12-31 Ocak tarihleri arasında sergilenecek.

Project kültür organizasyonuyla düzenlenen sergi hakkında bilgi veren Şahin, “Pandemi döneminin hikayesini hafızalarımızda tutmak adına 2021-2023 yılları arasında 39 sanatçımızı fotoğrafladım. Objektif olmak gerekirse bu dönem tüm sanatçılar için aynı şekilde geçmedi, kendini geliştiren, kendine yeni yollar açan sanatçı dostlarımız da muhakkak ki oldu. Bu proje sırasında görüştüğüm sanatçı dostlarımız arasında da bu dönemi oldukça verimli geçirenler olduğunu mutlulukla gördüm. Pandeminin sonuna geldiğimizde toplumsal kutuplaşmamızı afazi hastası iki kişinin muhabbetine benzetiyorum. Karşılıklı bakıyoruz, bazen belli belirsiz dinliyoruz, durmaksızın konuşuyoruz ancak ne konuştuğumuzun anlamı var ne de duyduklarımızın. Böyle zamanlarda en doğrusunun ileriye bir iz bırakmak olduğunu, fotoğrafı da tam olarak bu sebepten dolayı sevdiğimi düşünüyorum” dedi.