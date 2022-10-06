Pandeminin yorgunluğunu İstanbul Boğazı'nda attılar

Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ‘İşçi Moral Gezisi’ Üsküdar Valide Sultan Gemisi boğaz turu unutulmayacak anlara sahne oldu.

Pandemi şartlarında fedakârlıkla görev yapan sağlık ordusunun kahramanları, Üsküdar Belediyesi’nin tahsis ettiği Valide Sultan Gemisi ile İstanbul Boğazı’nın muhteşem güzelliğinde, konserler eşliğinde streslerini, yorgunluklarını ailece atma imkânı buldu.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Toptaş’ın, ’işçileri, hekimleri ve hemşireleri ile hep birlikte bir aile olduklarına vurgu yaptığı konuşmasının ardından, Üsküdar Belediyesi’nin tahsis ettiği gemi, güvertesindeki sağlık çalışanlarıyla keyifli bir geceye doğru demir aldı.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Toptaş ve Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Seyhan Keskin, sanatçılara çiçek takdim etti. Gece, hatıra fotoğrafları ile son buldu.