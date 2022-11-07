Pansiyon odasında yangın: 1 ölü

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde pansiyon odasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Marmaraereğlisi Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’nda çalışan E.Ü, dün gece kaldığı pansiyona gittikten sonra elektrikli ısıtıcıyı açarak uykuya daldı. Odada elektrikli sobanın battaniyeyi tutuşturmasıyla yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında alevler büyümeden kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ü.’nün dumandan etkilendikten sonra yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. E.Ü.’nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.