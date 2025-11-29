- Haberler
Papa 14. Leo'nun Sultanahmet Camii'ne ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı
Papa 14. Leo’nun, Sultanahmet Camii’ne ziyareti öncesi bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
İlk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapan Papa 14. Leo’nun İstanbul’daki temasları sürüyor. İznik’teki ayinin ardından akşam saatlerinde yeniden İstanbul’a gelen Papa 14. Leo’nun sabah saatlerinde Sultanahmet Camii’ni ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.