Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk durağı Anıtkabir oldu

İlk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Katolik Kilisesi’nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi’nde seçilen Papa 14. Leo’nun ilk dış ziyareti olma özelliği taşıyan Ankara temasları için, Roma Leonardo Da Vinci Havaalanı’ndan hareket ederek, Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş gerçekleştirdi. Türkiye’yi ziyaret eden 5. Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo’nun ziyaret kapsamındaki ilk durağı ise Anıtkabir oldu.

Ziyaret kapsamında Aslanlı Yol’dan yürüyen Papa ve beraberindeki heyet, buradan Atatürk Anıtı’na gelerek, anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından Missak-ı Milli kulesine de gelen Papa, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Papa’nın ziyareti, Anıtkabir Müzesini dolaşmasının ardından son buldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da eşliğiyle gerçekleşen ziyarette, Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer de yer aldı.