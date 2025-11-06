Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti programı netleşti

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, 27 Kasım-2 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan’ı kapsayan bir apostolik ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin en önemli duraklarından biri, Hristiyanlık tarihinde büyük öneme sahip olan İznik olacak. Papa, burada 1700 yıl önce toplanan Birinci İznik Konsili’nin yıldönümünde dua edecek.

Papa 14. Leo "27 Kasım’da ilk durağı başkent Ankara olacak. Papa, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek, sivil toplum ve diplomatik temsilcilerle buluşacak. Ankara’dan İstanbul’a gelecek olan Papa, Kutsal Ruh Katedrali’nde ruhani görevlilerle buluşacak, yaşlılar yurdunu ziyaret edecek. Papa daha sonra helikopterle İznik’e geçecek.

Aziz Neophytos Bazilikası kazı alanında ekümenik duaya katılacak. Papa daha sonra tekrar İstanbul’a dönerek, piskoposlarla özel görüşme yapacak, Sultanahmet Camii’ni ziyaret edecek, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi’nde Hristiyan cemaat liderleriyle buluşacak, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ortak bildiri imzalayacak. Papa son olarak Volkswagen Arena’da halka açık ayine katılacak.