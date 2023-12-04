Para dolu çantayı karakola teslim etti

Bursa'da arkadaşıyla parkta dolaşan genç çocuk, bulduğu para dolu çantayı tereddüt etmeden karakola teslim etti. Çantasını kaybeden kadın, çocuğa teşekkür etti.

Para dolu çantayı karakola teslim etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da arkadaşıyla parkta dolaşan genç çocuk, bulduğu para dolu çantayı tereddüt etmeden karakola teslim etti. Çantasını kaybeden kadın, çocuğa teşekkür etti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Merinos Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde bir miktar para olan çantasıyla parkta dinlenen Sezen Çakırdoğan, parkta bir süre oturduktan sonra çantasını unutarak evine gitti. Enes Filiz (17), arkadaşıyla parka gezerken çantayı gördü. Enes Filiz, çantayı alarak Merinos Polis Merkezi Amirliği’ne teslim etti. Ekipler, çantayı inceledikten sonra sahibi olan Sezen Çakırdoğan’a haber verdi. Karakola gelen Çakırdoğan, çantasını teslim aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

“Güzel insanlar var hayatta”

Çantası bulunan Sezen Çakırdoğan, çantasını teslim aldıktan sonra Enes Filiz’e teşekkür ederek, “Çantamda hiçbir eksik yok. Genç bir arkadaşımız çantamı bularak karakola teslim etmiş. Hâlâ iyi insanlar var demek” ifadelerini kullandı.

“Banklara oturacakken gözüm çantaya çarptı”

Çantayı bularak Merinos Polis Merkezi Amirliği’ne getiren Enes Filiz, “Arkadaşımla parka dolaşmaya gittim. Daha öncesinde de gezdiğimiz için yorulmuştuk. Banklara oturmak istedik, o esnada gözüm bir çantaya çarptı. Biz de çantayı alarak karakola getirdik. Çantanın içerisinde bir miktar nakit para ve kredi kartları varmış. Sahibine ulaşarak teslim ettik” dedi.

Diğer yandan, çantası bulunan Sezen Çakırdoğan karakol çıkışında Enes Filiz’e teşekkür ederek, “Ben adak adamıştım, bu benden sana hediye” diyerek cebine bir miktar para koydu.