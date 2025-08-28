Para kürekçi Yener Aras'ın büyük hayali

Milli para kürekçi Yener Aras’ın hedefi Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na katılmak.

Aktif spor hayatını sürdürürken geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci (parapleji) tanısı konulan Yener Aras, spordan kopmadı ve para kürekçi olarak yeni bir yolculuğa başladı.

1999 yılında Kars’ın Kağızman ilçesinde 5 çocuklu çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Aras, 2008 yılında ailesiyle birlikte Kocaeli’nin Darıca ilçesine taşındı ve eğitimine burada devam etti. Ortaokul yıllarında atletizmle tanışan Yener Aras, kısa sürede önemli başarılar elde etti. Aras kariyerinde bu branşta 9 kez Türkiye şampiyonluğu, 2 kez Balkan ikinciliği ve 1 Avrupa 9.’luğu elde etti.

Sporculuk kariyeriyle birlikte eğitim hayatına da devam eden Yener Aras, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve yaşadığı sakatlık sonrası aktif sporculuğu bırakıp antrenörlüğe yöneldi. Aras, bu süreçte 6 yıl boyunca Galatasaray Futbol Okulu’nda başantrenörlük, Darıca Eğitim Spor Kulübü’nde yüzme eğitmenliği ve atletik performans koçluğu yaptı.

Sonrasında ise Golden Body Spor Salonu’nu işletmeye başladı.

2 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci (parapleji) tanısı alan Yener Aras, yaşadığı bu büyük dönüm noktasının ardından para kürekçi olarak yeni bir yolculuğa başladı.

Aras yeni hedefini ise Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na katılmak olarak belirledi.