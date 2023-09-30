Paranın geçmediği market, ihtiyaç sahiplerine 5 milyonluk yardım sağladı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde belediyenin tüm Türkiye’ye örnek gösterilen ve paranın geçmediği market olma özelliği taşıyan halk market projesi, ihtiyaç sahibi ailelere kurulduğu günden bugüne 5 milyon kredilik destek sağladı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” dedi.

Gemlik Belediyesi tarafından Sosyal Yardım İşleri Kampüsünde 800 metrekarelik alanda kurulan halk market, her ay ihtiyaç sahibi bin aileye destek olmaya devam ediyor. Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerde evin kadınına verilen halk kart ile market içerisinde bulunan çok sayıda ürün çeşidinden alışveriş yapılabiliyor.

İhtiyaç sahiplerinin Gemlik Belediyesine başvurularının ardından Belediye ekipleri tarafından evine ziyaret ediliyor ve bazı kriterleri sağlayıp sağlamadığı tespit ediliyor. Bu değerlendirmeyle birlikte Gemlik Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailenin kadınına içerisinde her ay belirli miktarda bakiye yüklenen halk kart veriliyor. Bu kartla ayın herhangi bir gününde ihtiyaç sahibi vatandaş kartındaki kredi miktarı kadar alışverişini düzenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Halk Market her ay ilçede yaşayan bin ihtiyaç sahibi haneye hizmet veriyor. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın "hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" mottosuyla hayata geçirdiği ve 2020 yılından bugüne vatandaşların yanında olan halk markette, yapılan puanlamaya göre ihtiyaç sahiplerine verilen karta aylık olarak 380 - 450 ve 500 kredilik bakiye yükleniyor. Halk Market, kurulduğu günden bugüne ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 5 milyon kredilik alışveriş imkânı sağladı.

Gemlik Belediyesi’nin kurduğu halk marketin Türkiye’de sosyal proje dalında parmakla gösterildiğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, marketin kurulduğu günden bugüne kadar geçen süre içerisinde her ay bin aileye hizmet verdiğini ve bu hizmet sayesinde kartlarına aylık yüklenen kredi miktarınca marketten alışveriş yapabildiğini ifade ederken, “Bu projemizin asıl amacı alan elin veren eli görmemesidir. Halk marketten şu anda bin hanemiz faydalanıyor. Evin kadınına verdiğimiz halk kart ile her ay geniş ürün yelpazesi bulunan marketimizden alışverişlerini gerçekleştiriyor. Gemlik Belediyesi olarak sosyal yardımı bir ay değil, tüm yıl süresince yapıyoruz. İlçemizde hiçbir çocuk bundan sonrada yatağa aç girmeyecek” dedi.