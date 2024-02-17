Parasını alamadığı iş yeri sahibini 6 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta çalıştığı börekçiden parasını alamayan ve iş yerini basarak dükkan sahibini bıçaklayan şüpheli yakalandı.

Parasını alamadığı iş yeri sahibini 6 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Esenyurt’ta çalıştığı börekçiden parasını alamayan ve iş yerini basarak dükkan sahibini bıçaklayan şüpheli yakalandı.

Olay, 14 Şubat gününü sabah saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden para konusunda tartışıp işten ayrıldığı ve parasını alamadığı öğrenilen Kadir S. dükkana gelerek, iş yeri sahibi Ozan Zeki Demir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Kadir S., Demir’i 6 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

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Şüpheli Kadir S., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarında, suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.