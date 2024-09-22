Paraşütle kemençe çaldı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sıradan bir yamaç paraşütü uçuşu, genç bir müzisyenin sanatıyla unutulmaz bir gösteriye dönüştü. 19 yaşındaki Gökdeniz İncehasan, Uçmakdere’nin yükseklerinde Karadeniz türküleri eşliğinde kemençesiyle havada süzülerek izleyenlere eşsiz bir deneyim yaşattı.

Arkadaşlarıyla birlikte Tekirdağ’ın popüler yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan Uçmakdere Mahallesi’ne gezmeye gelen Gökdeniz, Ganos Dağı’nın eteklerinde yamaç paraşütü yapanları görünce bu maceraya katılma kararı aldı. Ancak bu sıradan bir uçuş değildi. Gökdeniz’in aklında başka bir fikir vardı, gökyüzünde kemençe çalmak.

Uçuş için hazırlıklar başladı. Gökdeniz, profesyonel yamaç paraşütü pilotu Okay Güzel ile birlikte 600 metre yükseklikten tandem (ikili) uçuş yapmaya hazırlandı. Havadaki özgürlük hissini kemençe melodileriyle birleştiren Gökdeniz, hem müziğin hem de uçuşun büyüsünü yaşadı. Yükseklerde yankılanan Karadeniz türküleriyle 15 dakikayı aşkın süre boyunca gökyüzünde süzülen genç müzisyen, izleyenleri büyüledi.

Yamaç paraşütüyle kemençe çalmanın heyecanını anlatan Gökdeniz, “Bu benim için eşsiz bir deneyimdi. Hem uçmanın özgürlüğünü hissettim hem de Karadeniz’in ruhunu gökyüzüne taşıdım. Kemençemi yanımda getirdiğim için çok mutluyum. İnanılmaz bir anı yaşadım” dedi.

İncehasan, başarılı uçuşunun ardından güvenli bir şekilde yere iniş yaptı ve bu unutulmaz deneyimi arkadaşlarıyla kutladı. O anlara tanıklık edenler ise hem uçuşu hem de melodileri hayranlıkla izledi.