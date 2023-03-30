Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde parfüm fabrikasında çıkan yangın söndürülemiyor. Patlayan parfüm şişeleri yangını alevlendirirken büyük çaba sarf eden itafiyenin işi de zorlaşıyor.

Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde parfüm fabrikasında çıkan yangın söndürülemiyor. Patlayan parfüm şişeleri yangını alevlendirirken büyük çaba sarf eden itafiyenin işi de zorlaşıyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde OSB’de bulunan parfüm fabrikasındaki yangın 4 saattir söndürülemedi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. İtfaiyenin alevlerle yoğun mücadelesine karşılık adeta patır patır patlayan parfüm şişeleri yangını alevlendirerek itfaiye erlerinin işini zorlaştırıyor.

İtfaiyenin söndürme çalışması sürüyor.