Pari Premier Cup: Fenerbahçe: 1 - Kızılyıldız: 3

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup'taki ikinci maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu.

Pari Premier Cup: Fenerbahçe: 1 - Kızılyıldız: 3
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Silivri Kariyer

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe, St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup’taki ikinci maçında Kızılyıldız’a 3-1 mağlup oldu.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup’ta Fenerbahçe, ikinci maçında Kızılyıldız ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye; Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Burak Kapacak, Michy Batshuayi, Edin Dzeko 11’i ile başladı. Sırbistan ekibi 1. dakikada Peter Olayinka ile 1-0 öne geçti. 39. dakikada Mirko Ivanic’in golüyle Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 geride girdi. Sarı-lacivertliler, 79. dakikada Pedro’nun golüyle farkı 1’e indirse de Kızılyıldız, 82. dakikada Vladimir Lucic’in golüyle skoru 3-1’e getirdi. Bu gol aynı zamanda da maçın skoru oldu.

Fenerbahçe, daha Zenit ile oynadığı maçı da penaltılarla kaybetmişti.