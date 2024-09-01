Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda taekwondo branşında en çok madalyayı Türkiye kazandı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda taekwondo branşında en çok madalya kazanan ülke oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda para taekwondo branşına 8 sporcuyla katılan Türkiye; 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya birden kazandı. Türkiye bu sonuçla en çok madalya kazanan ülke oldu.

Türkiye’yi 3 madalya ile Özbekistan ve İran takip ederken, yedi ülke 2, on beş ülke de 1 madalya kazandı. Büyük Britanya 2 altın madalyayla bu alanda zirvedeki ülke olurken, Türkiye erkeklerde 1 altın, 2 gümüş madalya ile zirvede yer aldı.

Paris’te Mahmut Bozteke, 63 kiloda altın madalya kazanarak bunu başaran ilk para taekwondocu olarak tarihe geçti. Erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan ve 70 kiloda Fatih Çelik ile kadınlar 57 kiloda Gamze Gürdal gümüş madalyanın sahibi olurken, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar da bronz madalya elde etti.