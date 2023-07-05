Paris Saint-Germain'de Christophe Galtier dönemi sona erdi

Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), Teknik Direktör Christophe Galtier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Teknik Direktör Christophe Galtier ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Galtier ve ekibine lig şampiyonluğunu yaşattıkları için teşekkürleri edildi.

56 yaşındaki çalıştırıcı, PSG ile Ligue 1’de 38 maçta 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sezonu zirvede tamamladı. Fransız takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih’e elendi.