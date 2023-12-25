Paris'te mücadele edecek sporcular TMOK kampında buluştu

2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda mücadele edecek sporcular, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği kampta buluştu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), milli sporcuların kaynaşması ve takım ruhunu pekiştirmesi amacıyla Gloria Sports Arena ev sahipliğinde kamp düzenledi. Etkinlikte konuşma yapan TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir, “Hepimizi heyecanlandıran Team Türkiye etkinliğimizde bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Gloria Sports ekibi olarak Türkiye olimpiyat başkanımız Uğur Erdener ve Türkiye Olimpiyat Komitesi’nin desteğiyle kurulan Team Türkiye etkinliği kapsamında saygı değer komite ekibimizi ve değerli sporcularımızı dört gün sürecek takım kampı süresince ağırlayacağımız için çok mutluyuz. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları öncesi sporcularımızın olimpiyat ortamını hissedecekleri ve takım ruhunu pekiştirecekleri kamp süresinde keyifli bir takım kampı deneyimi yaşamaları için elimizden geleni yapmak için hazırız. Bugüne kadar olduğu gibi bu etkinlikte de sporcularımızı evlerinde hissettirmek için Gloria Sports Arena ekibine, destekçilerimize, yarışmalarda sporcularımızı hiç yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, TMOK Başkanı Uğur Erdener ve tüm ekibine, federasyonlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. TEAM Türkiye’ye Paris olimpiyatlarında başarılar diliyor, madalya haberlerini heyecanla beklediğimizi paylaşarak keyifli bir dört gün geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Taha Akgül: "Olimpiyatlarda yarışacak arkadaşlarımızla tanışma ve kaynaşma fırsatı olacaktır"

Sporcular adına konuşma yapan dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu güreşçi Taha Akgül, “Bu organizasyon bence çok önemli. 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda çeşitli branşlarda yarışacak sporcu arkadaşlarımızla hem tanışma, hem kaynaşma ve birbirimizi tanıma fırsatı olacaktır. Bu imkanı bize sunan ve belki dünyada benzeri olmayan Gloria Sports Arena’yı biz sporculara açan TMOK üyesi, hem de Gloria Sports Arena Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özdemir’e biz sporcular olarak çok teşekkür ederiz. 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarışacak tüm sporcu arkadaşlarıma sonsuz başarılar diliyorum" diye konuştu.