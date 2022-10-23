Park halinde alev alan halk otobüsü kullanılamaz hale geldi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Ulus Mahallesi 2133 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan 41 J 4143 plakalı özel halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüsten yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, otobüsün hemen yanındaki eve sirayet etmeden söndürüldü. Yangın sonrasında otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.