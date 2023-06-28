Park halinde freni boşalan araç mezarların üzerine uçtu

Kocaeli'de park halinde freni boşalan hafif ticari araç, mezarların üzerine uçtu.

Park halinde freni boşalan araç mezarların üzerine uçtu
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Kocaeli’de park halinde freni boşalan hafif ticari araç, mezarların üzerine uçtu.

Olay, İzmit ilçesi Asri Mezarlık’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir aracın frenleri boşalınca hareket ederek mezarların üzerine uçtu. Mezarların üstünde araç olduğunu fark eden vatandaşlar durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çekici çağırdı. Çekici yardımıyla alınan araç, mezarların üzerinden kaldırıldı.