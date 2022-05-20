Park halindeki araç alev alev yandı

Silivri'de park halindeki araç alev alev yandı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

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  • 20.05.2022 19:56
  • Güncelleme: 20.05.2022 19:57
Park halindeki araç alev alev yandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Olay, Silivri Fatih mahallesi Kale Park sosyal tesisleri yanındaki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen özel otomobil park halinde iken aniden yanmaya başladı.
Araçtan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Silivri İtfaiyesine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yanan araca müdahale etti ancak araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yanan aracın yanında bulunan park halindeki özel otomobilde yangından zarar gördü.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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SHA Editör
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