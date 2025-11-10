Park halindeki aracı çizip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yolda yürüyen bir kişi, park halindeki otomobili sebepsiz yere çizip olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin aracı çizdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Erenler ilçesinde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen bir kişi, park halindeki otomobilin yanına geldi. Cebinden çıkardığı cisim ile sebepsiz yere aracın kaportasını çizen şahıs, sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Anlam verilemeyen araç çizilme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın, hiçbir sebep olmadan otomobile zarar verdiği ve bölgeden uzaklaşması yer aldı.