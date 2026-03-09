Park halindeki aracın kapısını açtı, motosikletli kurye çarptı

Arnavutköy’de park halindeki aracın kapısını açan sürücü kazaya neden oldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken araç kapısında hasar oluştu.Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fatih Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde aracını park eden sürücü kapıyı açtığı sırada o esnada yoldan geçen motosikletli kurye açık kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosikletli ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Aracını park eden sürücünün kapıyı açtığı esnada motosikletli kuryenin kapıya çarparak savrulup yere düştüğü anlar görüntülere yansıdı.