Park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Başakşehir'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüsün yolcu taşımadığı bir anda yangının çıkması olası faciayı önledi.

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  • 11.05.2022 21:40
  • Güncelleme: 11.05.2022 22:44
Park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Başakşehir’de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüsün yolcu taşımadığı bir anda yangının çıkması olası faciayı önledi.

Yangın, akşam saatlerinde Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarında park halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıktı. İddiaya göre, öğlen saatlerinden bu yana park halinde duran İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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“İtfaiye zamanında yetişti, araçlara sıçramadan yangını söndürdü”

Olayı görenlerden Hasan basri Gedikoğlu, “Ben geldiğimde daha yeni başlamıştı yangın. Sağ tarafta ve öbür tarafta araç vardı. Baktım gelen giden yok insanlar toplanıyor itfaiyeyi aradım. Alev diğer araçlara doğru gidiyordu. Allah’tan itfaiye zamanında yetişti de diğer araçlara zarar vermeden söndürdü yangını” dedi.

“Aracımı bile zor kurtardım”

Aracını zor kurtardığını söyleyen Mahmut Gemcioğlu ise, “Saat üç gibi buraya geldim araç park halindeydi. Bir anda kendi kendine alev aldı. Hatta ben de aracımı bile zor kurtardım. Bilgim yok ama araç bütün gün boyunca oradaydı. İçinde yolcu yoktu, kendiliğinden alev aldı. Alev aracın arka motor kısmında çıktı” şeklinde konuştu.

İHA

SHA Editör
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