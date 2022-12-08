Park halindeki kamyona çarpıp kaçtı

Sakarya’da iş makinesi yüklü tırın yol kenarında park halindeki kamyona çarptığı ve bu esnada kaldırımdaki vatandaşın ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Sakarya’da kasım ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. İlk görüntüde Erenler ilçesi Sakarya Caddesi istikametinde ilerlemekte olan iş makinesi yüklü tırın yol kenarında park halindeki kamyona çarptığı görüldü. Bu esnada kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden döndü. Kamyonun hareket ettiğini görerek kaçan vatandaş, kazaya sebebiyet veren tırın arkasından koştu ancak tır yoluna devam etti.

İkinci görüntüde, kavşağa kontrolsüz giren otomobillerin çarpıştığı ve araçlardan birinin takla attığı görüldü. Diğer görüntüde ise Serdivan Belediyesi kavşağında bir aracın scooter ile kavşaktan dönmeye çalışan gence çarpması ve gencin yere savrulduğu anlar yer aldı.