Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki kamyonet alev alev yandı. Yangın park halindeki kamyonetin yanındaki iş yerine küçük çapta hasar verdi.

Yangın saat 01.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Caner Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki 59 ACD 356 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. O sırada araçtaki alevler, yanındaki mobilya atölyesine sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp, hem iş yerindeki hem de kamyonetteki yangını söndürdüler. Yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale gelirken iş yerinde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.