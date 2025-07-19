Park halindeki kamyonet istinat duvarından caddeye düştü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde park halindeki palet yüklü bir kamyonet, metrelerce yükseklikteki istinat duvarının üzerinden ana caddeye düştü. Olay anında kaldırımda yaya, cadde üzerinde ise araç bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre palet yüklü bir kamyonet, üst sokakta el freni çekili şekilde park edildi. Ancak kamyonet bir süre sonra aniden hareket etti ve metrelerce yükseklikteki istinat duvarını aşarak alt kısımda bulunan caddeye düştü. Düşmenin etkisiyle ağır hasar oluşan kamyonetteki paletlerde yola savruldu. Kaza sırasında kaldırımda herhangi bir yaya ya da yolda bir aracın bulunmaması, muhtemel bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi. Maddi hasarın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.