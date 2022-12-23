Park halindeki kamyonete çarpan sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Park halindeki kamyonete çarpan sürücü ağır yaralandı
Editör
EditörEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıç Sokak’ta seyir halinde olan sürücü Batuhan A. (17) yönetimindeki 16 AYC 526 plakalı motosiklet, karşıdan gelen araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halinde olan 40 ND 570 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Batuhan A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Park halindeki kamyonete çarpan sürücü ağır yaralandı
Park halindeki kamyonete çarpan sürücü ağır yaralandı
Park halindeki kamyonete çarpan sürücü ağır yaralandı
Park halindeki kamyonete çarpan sürücü ağır yaralandı
Park halindeki kamyonete çarpan sürücü ağır yaralandı