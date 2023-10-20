Park halindeki kamyonetin dorsesi alev alev yandı
Bursa'da park halindeki bir kamyonetin dorse kısmında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alev alev yanan kamyonet kameralara yansırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa’da park halindeki bir kamyonetin dorse kısmında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alev alev yanan kamyonet kameralara yansırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde bir sokak arasına bırakılan kamyonetin, dorse kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonetin açık kasasını sararken, mahalleli ise panik halinde durumu 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, kamyonette maddi zarar meydana geldi.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.