Park halindeki minibüs alev alev yandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Park halindeki minibüs alev alev yandı
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Şekerpınar Stadyumu’nun yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki plakası öğrenilemeyen minibüste yangın çıktı. Dumanları görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.