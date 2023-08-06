Park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece’de park halindeki bir motosikleti çalan 2 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şahısların motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 26 Temmuz günü Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta park halindeki bir motosikleti çalan şüphelilerin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince başlatılan çalışmalarda incelenen kamera kayıtlarında, E.Ö. ve B.T. isimli şahısların motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. E.Ö. ve B.T., polis ekipleri tarafından 2 Ağustos Çarşamba günü yakalandı. Yapılan sorgulamada şüpheli şahısların “motosiklet hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve bulundurma” suçlarından kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. B.T. ve E.Ö. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.