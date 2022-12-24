Park halindeki motosikletin anahtarını çalan hırsız kamerada

Arnavutköy’de park halindeki motosikletin anahtarını çalan kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İlginç hırsızlık görenleri hayrete düşürürken motosikletinin her an çalınacağını düşünen esnafsa tedirginlik yaşıyor.

İlginç hırsızlık, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir restoranda yaşandı. Siparişten geldikten sonra diğer siparişi almak için işyerine giren motor kurye anahtarı motosikletin üzerinde bıraktı. O esnada yoldan geçen bir kişi motosikletin üzerinde olan anahtarı fark etti. Motosiklete yaklaşan hırsız, kimseye fark ettirmeden anahtarı çalarak cebine koydu. Motosikletin anahtarını çalan ilginç hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken işletme sahibi duruma, “motorum ne zaman çalınacak diye bekliyorum” diyerek tepki gösterdi.

“Motorum ne zaman çalınacak tedirginliği var üzerimde”

Yaşananları anlatan restoran işletmecisi Savaş Öztürk, “Motor kurye siparişe çıkacakken anahtarın olmadığını söyledi biz iş arkadaşlarının şaka yaptığını düşündük ancak vakit geçince şaka olmadığı ortaya çıktı. Yedek anahtar ile çalışıyor şuan bizde o esnada kameraya baktık orta yaşlarda birisinin motorun anahtarını çaldığını gördük. Amacının motoru çalmak olduğunu düşünüyorum ben emniyete haber verdim ve çok tedirginim ne zaman çalınacağını düşünüyorum. Takip edip yanlış sipariş vererek motoru çalma teşebbüsünde bulunabilirler. İlk defa böyle bir şey duyuyor ve görüyorum ne amaçla çalınıyor anlamış değilim ama yine de tedbir alarak anahtar göbeğini değiştirdik.” İfadelerini kullandı.

“Anahtar göbeğini değiştirip, şikayetçi oldu”

Görüntülerde motosikletin anahtarının çalındığını fark eden işletme sahibi, aracını korumak maksadıyla anahtar göbeğini değiştirerek görüntüler ile birlikte şikayette bulundu. Polis her yerde anahtarı alan kişiyi arıyor.