Park halindeki otomobil alev alev yandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında otomobilden geriye demir yığınları kaldı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında otomobilden geriye demir yığınları kaldı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 54 EU 184 plakalı Tofaş marka otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı park halindeyken alev aldı. Kısa sürede araç alevlere teslim olurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü. Yangın neticesinde otomobilden geriye lastik ve demir yığınları kaldı.