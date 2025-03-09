Park halindeki otomobil küle döndü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ise küle döndü.

Park halindeki otomobil küle döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ise küle döndü.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 362 plakalı BMW marka otomobilde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otomobilin kısa sürede alev topuna dönmesi görenleri de korkuttu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil olay yerinden kaldırılırken, sahibinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.