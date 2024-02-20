Park halindeki tır alev alev yandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde park halindeki tır alev alev yandı.

Park halindeki tır alev alev yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde park halindeki tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bozüyük Taşıyıcılar Kooperatifi’nin bahçesinde Faik K.’ya ait 11 UB 340 plakalı tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, kooperatif üyeleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.