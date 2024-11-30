Park Halindeki Tır Freni Boşalınca Binaya Çarptı

Silivri Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde sabah saat 11:30 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeki bir tırın frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan araç, boş bir araziden geçerek özel bir siteye ait istinat duvarını aşarak bir binanın dairesine çarptı.

Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle Figen ve Emrah Güvenir’in ikamet ettiği dairede maddi hasar oluştu.

“Daha Büyük Bir Felaket Olabilirdi”

Ev sahibi Figen Güvenir, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Eşim ve çocuklar evden sadece 15 dakika önce çıkmışlardı. Komşularımın sayesinde evime bir tırın çarptığını öğrendim. Yukarıda kaldırım olmamasının ihmali evime bu zararı verdi. Bu bölgede çocuklar da sürekli oynuyor. Bahçemizde ve çevrede diğer mahalle sakinlerinin de güvenliği söz konusu. İstiyoruz ki buraya bir kaldırım yapılsın. İyi ki istinat duvarı vardı; yoksa daha kötü sonuçlar olabilirdi. Çok şükür ki sadece maddi hasarla atlattık,” dedi.

Tırın kaldırılmasının ardından binada oluşan çatlakların uzman ekiplerce inceleneceği ve gerekli çalışmaların yapılacağı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı