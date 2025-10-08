Park halindeki tıra çarpan sürücü, ağır hasar alan aracını bırakıp kaçtı

Sarıyer’de park halindeki tıra çarpan sürücü, ağır hasar alan aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza 23.00 sıralarında Emirgan Mahallesi Baltalimanı Çayır Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BSM 508 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 PPJ 69 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası ticari aracın sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan ya da ölen kimse olmazken kazanın yaşandığı caddede kısa süreli trafik meydana geldi. Kazaya karışan araç çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlatırken, firari sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.