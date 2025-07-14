Park halindeyken yanmaya başlayan kamyonet kısa sürede söndürüldü

Bilecik'te park halinde iken bir anda yanmaya başlayan kamyonet kısa sürede söndürüldü.

Park halindeyken yanmaya başlayan kamyonet kısa sürede söndürüldü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’te park halinde iken bir anda yanmaya başlayan kamyonet kısa sürede söndürüldü.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde bir market önünde park halinde bulunan 11 ABF 195 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesi ait itfaiye ekipleri, yangın kısa sürede söndürüldü.

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Araçta maddi hasar meydana gelirken, ekipler soğutma çalışmaları sonrası bölgeden ayrıldı.