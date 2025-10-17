Park tartışması kavgaya dönüştü: Sürücünün tehdidi kameraya yansıdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Paşabayır Mahallesi'nde 2 sürücü arasında yaşanan park tartışması kavgaya dönüştü. Olayı yaşayan sürücü, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
İddiaya göre, aracını park etmek isteyen sürücü, arkadaki aracı uyarmak amacıyla dörtlülerini yaktı. Ancak arkasındaki sürücü, aracın dibine girerek park etmesine engel olup, sürekli korna çaldı ve sözlü tacizde bulundu. Tartışmanın büyümesiyle birlikte sürücü, "Ben seni bulacağım oğlum, havlama, kes sesini" şeklinde ifadelerle tehditte bulundu.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.