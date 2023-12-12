Parkın ortasında eski eşini silahla rehin almıştı, tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bankta oturdukları esnada eski eşini silahla rehin alan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Parkın ortasında eski eşini silahla rehin almıştı, tutuklandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bankta oturdukları esnada eski eşini silahla rehin alan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karasu’nun İncilli Mahallesi 620. Sokak üzerindeki parkta dün meydana gelen olayda, Z.K isimli şahıs, bankta oturdukları esnada eski eşi T.S’yi silahla rehin aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde çevreye korku saçan şahsı ikna ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.