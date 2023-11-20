Parkinson ve hareket bozuklukları alanında Türkiye yeni yüzyıla hazır

Dünyaca ünlü Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Andres Lozano yeni bir protokole imza attı. Söz konusu protokol çerçevesinde Prof. Dr. Lozano, eğitim, araştırma, tanı ve tedavi merkezi PARMER’de bir yandan hastalara sunulacak yeni teknolojilere eşlik edecek, bir yandan da Türk ve yabancı hekim adayları ile belirli dönemlerde deneyimlerini paylaşacak.

Medipol Sağlık Grubu çatısı altında komşu ülkeler ve yakın coğrafya içerisinde parkinson ve hareket bozuklukları alanında bir ilk olarak, “Mükemmeliyet Merkezi” sıfatı kazanarak 2018 yılında hizmet sunmaya başlayan PARMER, alanlarında uzman, dünyaca ünlü hekimlerle iş birliği yapmaya devam ediyor. Son olarak, Fonksiyonel Nöroşirurji ve hareket bozuklukları hastalıkları için yeni tedavilerin geliştirilmesine odaklanan ve bu konudaki akademik çalışmaları ile öne çıkan Toronto Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Andres Lozano ile 20 Kasım tarihinde İstanbul Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde imzalanan protokol ile PARMER’in bir yandan hareket bozuklukları tedavisinde uygulamaya alınacak yeni teknolojilere ev sahipliği yapması, diğer yandan da genç hekimlerin dünyaca ünlü uzman isimlerle buluşabildiği ve deneyim kazanabildikleri bir arena oluşturulması hedefleniyor.

“Bu bir başlangıç”

İmza töreninde konuşma yapan ve yüzüncü yılında sağlık sektöründe Türkiye’nin global bir marka olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, söz konusu protokol ile parkinson başta olmak üzere hareket bozuklukları alanında bir ilke imza attıklarını belirtti ve “Bugün burada atılan adım aslında bir başlangıç. Medipol Sağlık Grubu olarak, yakın bir gelecekte İstanbul Göztepe’de dünyada eşi benzeri olmayan 2 bin metrekarelik bir binada bağımsız bir “Uluslararası Nöromodülasyon ve Hareket Bozuklukları Merkezi” binasında hizmet sunmaya hazırlanıyoruz. Binanın hazırlıkları sürerken PARMER, İstanbul Acıbadem’de yer alacak yeni hastanemizde uluslararası çalışmalarına devam edecek” dedi.

“Bilgi ve deneyim paylaştıkça çoğalıyor”

Törende konuşma yapan Prof. Dr. Andres Lozano ise, “İki kıtayı birleştiren ve sağlık turizminin en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul’da konunun uzmanı meslektaşlarım, fonksiyonel beyin cerrahisine gönül veren genç hekim ve uzman adayları ile bir araya gelecek olmanın heyecanı içindeyim. Bugün PARMER, başta parkinson olmak üzere tüm hareket bozuklukları hastalıklarında kurdukları ekip ve yaptıkları çalışmalar ile bulunduğu coğrafyada ve globalde ilgi çeken bir merkez olma özelliği taşımaktadır. PARMER’in ayrıca, ileriye yönelik hedefleri ile hem bilimsel çalışmalar hem de hasta tedavisi açısından umut vaat eden bir merkez olduğunun da altını çizmek isterim. Bu ailenin bir parçası olmak benim için heyecan verici. Beraber güzel projelere, operasyonlara ve uluslararası iş birliklerine imza atacağımızı ümit ediyorum ” açıklamasında bulundu.