Parkur AVM birinci yılını coşkuyla kutluyor

Geçen yıl Bursalıların hizmetine giren ve bölgenin en büyük alışveriş merkezleri arasında yerini alan Parkur Alışveriş Merkezi birinci senesini geride bırakmanın mutluluğunu, çeşitli aktiviteler ve konserlerle kutluyor.

Bursa’nın yeni nesil eğlence, yaşam ve alışveriş merkezi olan Parkur AVM, 1. yılının dolmasına sayılı günler kala, gelen misafirlerine sürpriz dolu anlar yaşatıyor. Türkiye’nin en gelişmiş oyun eğlence merkezi Zeplinx’i bünyesinde barındıran Parkur AVM, kuruluş yılına özel Zeynep Dizdar’ı sevenleriyle buluşturdu.

Bugüne kadar on binlerce ’huzurlu yaşam alanı’ inşa eden Bakyapı tarafından Demirtaş bölgesinde yaptırılan ve 1 yıla yakın bir süre içerisinde hizmete girmesine rağmen vatandaşlardan büyük teveccüh gören Parkur Bursa, çeşitli kampanyalarla da gencinden yaşlısına herkesi mutlu etti.

Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, "Nasip olursa artık birinci yılımızı dolduruyoruz. Bizler de vatandaşlarımızla bütünleşerek farklı aktivitelere imza atmak istedik. Plan ve program dahilinde hafta içi ve hasta sonu çeşitli kampanyalar oluşturduk. Aynı zamanda sosyal medya da fenomenleri ve sanatçıların da yer aldığı etkinliklere imza attık. Bursa’nın bir numarası olan Zeplinx’te de gencinden yaşlısına çeşitli çekilişler de düzenlemeye çalışıyoruz. Hatta bazı marka mağazalarda bu haftaya özel indirimler uyguladı. Vatandaşlarımızla güzel bir hafta geçireceğimize inanıyorum" dedi.