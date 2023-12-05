Parlayan Yıldızlar İş Sanat sahnesinde
İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde arpist Lidya İpek Keskin ve piyanist Sezgin Güngörmez sahne aldı.
İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde arpist Lidya İpek Keskin ve piyanist Sezgin Güngörmez sahne aldı.
Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla düzenlenen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde 4 Aralık akşamı arpist Lidya İpek Keskin ve piyanist Sezgin Güngörmez sahne aldı. Aralık ayının ikinci Parlayan Yıldızlar konseri 18 Aralık Pazartesi saat 20.30’da Gülce Hanişoğlu (obua) ve Ege Dikbıyık’ın (viyolonsel) konserleriyle devam edecek. Hanişoğlu, repertuvarında Jean-Baptiste Loeillet, Charles Colin ve Charles Camille Saint-Saens’nın eserlerini seslendirecek.